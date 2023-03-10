عبد الله المري يكرم الفائزين بجوائز «القمة الشرطية العالمية»

دبي (الاتحاد)

كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، وعدد من الوفود الشرطية، كرم معاليه الفائزين في حفل جوائز القمة الشرطية العالمية، إحدى فعاليات أجندة القمة الشرطية العالمية 2023.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، سعادتهم وفخرهم بهذه النماذج المشرفة التي تحتفي فيها جوائز القمة بجهود الخبراء والمتخصصين وقادة الشرطة والعاملين كافة في مجالات إنفاذ القانون على مستوى العالم، تقديراً لجهودهم التي يبذلونها في سبيل تعزيز أمن المجتمعات العالمية والمحلية، وسعيهم لتطبيق أعلى المعايير الدولية، مؤكداً أن الجوائز لاقت إشادة وإقبالاً من الأجهزة الشرطية والأمنية، موجهاً شكره للقائمين كافة على إنجاح أجندة القمة الشرطية العالمية.