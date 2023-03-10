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مدير أكاديمية سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الصربي

ثاني بطي الشامسي خلال لقائه براتيسلاف غاشيتش (من المصدر)
11 مارس 2023 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى اللواء ثاني بطي ثاني الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، معالي براتيسلاف غاشيتش، وزير الداخلية في جمهورية صربيا. وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التدريب الشرطي والأمني، وتعزيز علاقات الشراكة الدولية، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات التي تعزز الأمن والأمان والاستقرار. حضر اللقاء، العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وضباط الأكاديمية.

الإمارات
أبوظبي
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية
صربيا
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