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جهاز الشرطة الخليجية ينظم ورشة «استشراف العمل الجنائي المُشترك»

جهاز الشرطة الخليجية ينظم ورشة «استشراف العمل الجنائي المُشترك»
11 مارس 2023 00:55

دبي (الاتحاد)

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نظم جهاز الشرطة الخليجية التابع للأمانة المساعدة للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ورشة عمل بعنوان «استشراف العمل الجنائي الخليجي المُشترك -الواقع والمأمول في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية»، وذلك ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية، التي أُقيمت في مركز دبي التجاري العالمي. وافتتح الورشة، اللواء هزاع مبارك الهاجري الأمين المساعد للشؤون الأمنية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور اللواء علي بن محمد القحطاني مدير شرطة منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، والعقيد مبارك الخييلي مدير جهاز الشرطة الخليجية، وكبار الضباط من دول مجلس التعاون. وفي بداية الورشة، ألقى العقيد مبارك الخييلي، كلمة أكد فيها أن القمة الشرطية العالمية في عامها الثاني على التوالي ترسخ مكانتها كمنصة عالمية مُلهمة للجيل القادم في ميدان العمل الشرطي إقليمياً ودولياً، فهذه القمة الشرطية استهدفت منذ انطلاقتها أن تكون قيمة عالمية للتعاون الشرطي يتم من خلالها تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية واستشراف مستقبل الجرائم وطرق الوقاية منها ومكافحتها.

مجلس التعاون الخليجي
دبي
الإمارات
شرطة دبي
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