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قرقاش: نرحب باتفاق السعودية وإيران لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية

قرقاش: نرحب باتفاق السعودية وإيران لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية
10 مارس 2023 21:05

أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم الجمعة، عن الترحيب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكتب معاليه، على موقع تويتر "نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش أن "الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقراراً للجميع".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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