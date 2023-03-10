84 ألف مستفيد من محطة النقل العام الرئيسة بعجمان

عجمان (الاتحاد) أعلنت هيئة النقل في عجمان، إن عدد المستخدمين لخطوط النقل العام، المنطلقة من المحطة الرئيسة منذ افتتاحها في نهاية 2021، بلغ 83 ألفاً و526 مستخدماً، حيث تعد المحطة الرئيسة من المشاريع الاستثمارية لهيئة النقل، والتي تستهدف العديد من الفئات الجماهيرية، من بينهم المسافرين. وقال عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل بعجمان، أن المحطة تعد وجهة مهمة للمسافرين في الإمارة، حيث توفر الهيئة رحلات مباشرة لمطارات الدولة، منها مطار الشارقة الدولي ومطار دبي، وذلك لتسهيل وصول المسافرين بشكل سريع ومريح. أضاف انه يوجد مكتب طيران الامارات في المحطة، ويعمل على مدار الساعة، لتخليص إجراءات السفر لسكان إمارة عجمان والامارات الشمالية، كما يعمل على تخليص كافو إجراءات السفر وتسليم الحقائب قبل الذهاب للمطار. وأشار إلى إنه تتوفر خدمات النقل البري الدولي، ونقل الحجاج من خلال شركات النقل المتواجدة في المحطة، منها الوكيل الحصري لشركة النقل السعودية "سابتكو" والذي بدوره يوفر رحلات يومية إلى المملكة العربية السعودية، وشركة النقل العمانية الخنجري لنقل الركاب بالحافلات، بالإضافة إلى شركة بلاد الشام وشركة الهدف لنقل الركاب بالحافلات.