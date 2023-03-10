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الإمارات

الإمارات تدين الهجوم داخل كنيسة في هامبورغ

الإمارات تدين الهجوم داخل كنيسة في هامبورغ
10 مارس 2023 17:15

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف كنيسة في مدينة هامبورغ بألمانيا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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المصدر: وام
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ألمانيا
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