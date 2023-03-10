الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 27: 15 والمد الثاني عند الساعة 03:37 والجزر الأول عند الساعة 16:09 والجزر الثاني عند الساعة 14:21 ..ويكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الثاني عند الساعة 56:23 والجزر الأول عند الساعة 51:17 والجزر الثاني عند الساعة 06:34.