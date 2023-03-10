السبت 11 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي تبث فيديو حقيقياً لحوادث عبور المشاة

شرطة أبوظبي تبث فيديو حقيقياً لحوادث عبور المشاة
10 مارس 2023 14:12

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم فيديو لحوادث عبور المشاة في الأماكن غير المخصصة لعبورهم ضمن حملة سلامة المشاة والسائقين من حوادث الدهس.

ودعت مديرية المرور والدوريات المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم واستخدام الجسور والأنفاق والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات.

وحذرت من خطورة العبور العشوائي للطريق والذي يعتبر من أهم الأسباب الرئيسية لوقوع حوادث الدهس وحثت المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق والتأكد من خلو الشارع من المركبات.

أخبار ذات صلة
«شباب شرطة أبوظبي» يستشرف مستقبل جرائم الروبوتات والعملات الرقمية
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على جهود فريق الإمارات للإنقاذ المشارك في "الفارس الشهم2"

وأكدت أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية المهمة ، بالإشارة الى الجهود المستمرة لتحسين شروط السلامة المرورية، للمشاة والتي كان نتيجتها إنشاء العديد من الجسور على الطرق الداخلية والخارجية وتحسين معابر المشاة، و إنشاء ممرات سطحية محكومة بإشارات ضوئية، وإغلاق الفجوات بعمل الأسوار على الطرق المختلفة بما يعزز من سلامتهم.


وحثت السائقين على الانتباه لحركة عبور المشاة على الطرق والالتزام بخفض السرعات مؤكدة أن أمن وسلامة المشاة تُعد مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق.

  • شرطة أبوظبي تبث فيديو حقيقي لحوادث عبور المشاة

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الحوادث المرورية
عبور المشاة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
الرياضي
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
اليوم 01:30
ميسي.. الموقف الأخير!
الرياضي
ميسي.. الموقف الأخير!
اليوم 01:04
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
الرياضي
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
اليوم 01:00
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
عربي ودولي
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©