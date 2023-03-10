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رئيس الدولة ونائبه يعزيان خادم الحرمين بوفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

رئيس الدولة ونائبه يعزيان خادم الحرمين بوفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز
10 مارس 2023 12:06

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

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المصدر: وام
محمد بن راشد
محمد بن زايد
السعودية
خادم الحرمين الشريفين
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