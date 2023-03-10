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بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. محمد بن زايد يصدر قانوناً بتأسيس شركة أبوظبي للنقل

محمد بن زايد
10 مارس 2023 11:16

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء "شركة أبوظبي للنقل".

الشركة تتبع المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وستسهم في دعم منظومة النقل المتكاملة في أبوظبي عبر تطوير أنظمة النقل داخل الإمارة بما يسهم في توفير خيارات نقل بديلة فعالة ومستدامة للسكان في الإمارة.

وستتولى "شركة أبوظبي للنقل" تنفيذ وتشغيل وإدارة وتطوير أنظمة النقل، ونقل الركاب في المناطق الحضرية والضواحي داخل الإمارة عبر وسائل النقل، إضافة إلى القيام بأي مهام أخرى مرتبطة بأعمالها.

كما تتولى الشركة تطوير السكك الحديدية، وجميع الخدمات والأعمال اللازمة لتشغيل عملياتها أو المرتبطة بها، إلى جانب تقديم خدمات النقل والرحلات المتكاملة وتأجير السيارات والحافلات. 

وستعمل الشركة على تحقيق أهداف تأسيسها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
النقل
محمد بن زايد
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