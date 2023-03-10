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مدارس دبي الخاصة ترفع رسومها لغاية 6% العام المقبل

مبنى هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي
10 مارس 2023 11:08

دينا جوني (دبي) 
اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي النسبة المقررة لتعديل الرسوم المدرسية والبالغة 3%، والتي بناء عليها ستصل الزيادة في رسوم المدارس الخاصة في دبي العام المقبل إلى 6% وفقاً لإطار ضبط الرسوم المدرسية.


ويحق للمدارس الخاصة التي ترتقي بتقييمها من ضعيف جداً إلى ضعيف، ومن ضعيف إلى مقبول، ومن مقبول إلى جيد، أن ترفع رسومها ضعفي النسبة المقررة التي اعتمدتها الهيئة. فيما يمكن للمدارس التي رفعت تقييمها من جيد إلى جيد جداً، أن ترفع رسومها بنسبة 5.25%، مقابل 4.5% للمدارس التي انتقلت من تقييم جيد جداً إلى متميز.
ولا يحق للمدارس التي تراجعت في تقييمها أن تزيد من رسومها السنوية العام المقبل، مع السماح للمدارس التي حافظت على تقييمها السابق برفع رسومها بنسبة 3%.

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يأتي ذلك بناءً على دراسة الوضعين الاقتصادي والأكاديمي في منظومة التعليم المدرسي الخاص في إمارة دبي، وبما يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، ويضمن مواصلة الارتقاء بجودة التعليم واستدامته في مختلف المناهج التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة في دبي.


ويتم تنظيم الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بدبي استناداً إلى إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في دبي، والذي يربط بين تقييم جودة التعليم في كل مدرسة خاصة وبين النسبة السنوية المقررة لتعديل الرسوم للعام الدراسي 2023- 2024.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دبي
هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
المدارس الخاصة
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