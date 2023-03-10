قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على جهود فريق الإمارات للإنقاذ المشارك في "الفارس الشهم2"
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على جهود فريق الإمارات للإنقاذ المشارك في "الفارس الشهم2"
10 مارس 2023 10:21
اطلع معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي على جهود وإنجازات فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ضمن عملية (الفارس الشهم /2) لإنقاذ المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وذلك خلال زيارة ميدانية إلى مركز الدفاع المدني في السعديات. رافق معاليه خلال الزيارة .. اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية والعميد سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة ومدراء القطاعات في هيئة أبوظبي للدفاع المدني. واستمع معاليه إلى شرح عن المعدات المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ، واطلع على عروض تقديمية عن المهام الإنسانية التي تم تنفيذها في تركيا وسوريا متضمنة ملخص الاستجابة وأعداد القوى البشرية والآليات والزيارات الميدانية وجانب من البرنامج التدريبي للدفاع المدني السوري، وشاهد فيديو يبرز الدور الإنساني للفريق في البحث عن ناجين تحت ركام المباني المنهارة، واطلع على آليات البحث والإنقاذ والتي شملت حاوية الإنقاذ وسيارات الدفع السداسي وسيارات التعامل مع المواد الخطرة، ووحدات التفتيش الأمني K9. وقدم المقدم حمد محمد الكعبي قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ لمهمة سوريا شرحا حول استخدام أجهزة متطورة للبحث ومعدات للحفر، والرفع والاختراق للقطع الخرسانية مما عزز من سرعة الاستجابة في الإنقاذ. من جهته استعرض الرائد أحمد سعيد الحميري قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ لمهمة تركيا ما تم إنجازه في 50 موقعاً .. مشيراً إلى دور الفريق في دعم الفرق غير المصنفة دولياً والفرق المحلية وإجراء التعقيم الشامل بالمخيمات والسيارات والآليات لمنع انتقال الأمراض. وفي نهاية الزيارة.. ثمن معاليه دور الفريق وتعاونه مع مختلف الجهات في تنفيذ عملية الفارس الشهم /2 ، وأشاد بجهود الدولة السباقة ومبادراتها السريعة والتي تعبر عن مواقفها الإنسانية في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء.