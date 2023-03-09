«الوطنية لحقوق الإنسان» تتابع التحضير للتقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل

‎أبوظبي (وام)

‎عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الثاني عشر، برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة، وناقش الاجتماع مستجدات التحضير لاستعراض التقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان.‎ واطلع معاليه -خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان الرئاسة- على التحضيرات المتعلقة باستعراض التقرير والذي تم تسليمه إلى أمانة مجلس حقوق الإنسان في شهر فبراير 2023، كما اطلع على سير الفعاليات والأنشطة وورش العمل التي تنظمها اللجنة الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

‎وأكد معاليه أن اللجنة تعد آلية وطنية مهمة في متابعة ملف حقوق الإنسان في الدولة، وتتسم بأهمية كبيرة في ترسيخ أطر التعاون الفعال مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، ‎كما أكد معاليه في هذا السياق، أهمية تعزيز التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان. ‎ويأتي إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب قرار من مجلس الوزراء، حيث تعد اللجنة حلقة الاتصال بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وتعمل على الإشراف على تنفيذ خطة وطنية شاملة، ووضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو غيرها من الدول في هذا المجال.