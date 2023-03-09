«أبوظبي للاستدامة» تطلق الدورة الثامنة من جوائز ريادة الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة، بدعم من هيئة البيئة – أبوظبي، إطلاق الدورة الثامنة من جوائز أبوظبي السنوية لريادة الأعمال المستدامة، في حين ينتهى الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في 1 سبتمبر المقبل. ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز في أبوظبي في 19 سبتمبر 2023. وسيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم مستقلة، ويتمثل دورها في البحث عن المؤسسات والأفراد الذين يُظهرون الالتزام والتأثير والريادة والإنجازات من أجل الاستدامة، والتي تشمل إنجازات المؤسسة لمدة سنتين والتي تمتد من يونيو 2021 - يونيو 2023.

وتتكون الجوائز من ست فئات تضم أفضل تقرير استدامة، وأفضل مبادرة استدامة، وأفضل قائد استدامة، وأفضل مدير استدامة، وأفضل برنامج اتصال حول الاستدامة، بالإضافة إلى أفضل مبادرة لإدارة الطاقة. وتم فتح باب الترشيح للجوائز من 1 مارس 2023 حتى 1 سبتمبر 2023.