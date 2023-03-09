أبوظبي تستضيف اجتماع «معايير الأخلاقيات للمحاسبين»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف العاصمة أبوظبي، الاجتماع السنوي لمجلس معايير الأخلاقيات الدولي للمحاسبين الذي يعقد الاجتماع للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وسينعقد الاجتماع الذي يستضيفه جهاز أبوظبي للمحاسبة خلال الفترة من 13 مارس إلى 17 مارس 2023 في مركز الطاقة للأعمال في أبوظبي تحت شعار: «بناء الأسس الأخلاقية للاستدامة»، حيث سيشارك في الاجتماع أكثر من 55 من أعضاء المجلس.

ويعد الاجتماع السنوي للمجلس جزءاً من الجهود العالمية لتطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق، حيث يتيح للأعضاء التطرق إلى العديد من المشاريع والنقاشات المهمة على الجوانب الفنية المحاسبية ومناقشة مستجدات المشاريع القائمة والمدارة من قبل الأعضاء.

وقال المتحدث باسم جهاز أبوظبي للمحاسبة وائل عبد القادر مدير قطاع الرقابة والتدقيق بالإنابة: «نسعى من خلال استضافتنا لهذا الحدث إلى تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وعناصر أخلاقيات المهنة في مهنتي المحاسبة والتدقيق، ونتطلع دوماً إلى المشاركة الفعالة في المساعي المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال».

وقالت غابرييلا فيغيريدو دياس، رئيسة مجلس معايير الأخلاقيات الدولي للمحاسبين: «بالنيابة عن المجلس أشكر جهاز أبوظبي للمحاسبة على دعوتنا واستضافة اجتماع مجلس إدارتنا السنوي في أبوظبي. نحن في منعطف هام في رحلتنا لتطوير المعايير لتوجيه السلوك الأخلاقي للممارسين في إعداد الافصاحات عن الاستدامة المؤسسية بما يضمن تطبيق نهج متوازن ومستدام للحفاظ على المسؤولية الاقتصادية البيئية والاجتماعية للجهات.

وأضافت «هذه الأخلاقيات والمعايير ليست جزء أساسي من المنظومة فحسب، بل هي أيضاً ضرورية للتأكد من صحة البيانات حول الاستدامة وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة. إن توقيت اجتماعنا في دولة الإمارات العربية المتحدة متميز، لأنه يتزامن مع «عام الاستدامة» في الدولة، ومع جهود جهاز أبوظبي للمحاسبة لرفع الوعي بمبادئ المساءلة والنزاهة والشفافية. كما سيتيح انعقاد الاجتماع في أبوظبي إلى نشر وتعزيز أخلاقيات المهنة لتطوير اقتصاد مستدام حول العالم». ويعد المجلس هيئة دولية مستقلة قائمة على وضع معايير الأخلاقيات المهنية للمحاسبين المهنيين من معدي ومدققي البيانات المالية، بالإضافة إلى معايير الاستقلالية لمدققي الحسابات. وأعلن الجهاز عن فتح باب التسجيل للمهتمين من القطاعين الحكومي والخاص من الدولة وخارجها للانضمام في حوارات الاجتماع من خلال البث المباشر للحدث.