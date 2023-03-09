ولي عهد دبي: بالعلم نحقق للإنسان حياة أفضل

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، قيمة العلم والمعرفة في بناء جسور العبور إلى غد يضمن للإنسان حياة أفضل وفرصاً أكبر، يتخطى معها التحديات ويكتشف من خلالها مزيداً من آفاق التميز، منوهاً سموه بالنهضة العلمية التي تشهدها دبي ودولة الإمارات على وجه العموم، من خلال منظومة تعليمية متطورة وكوادر أكاديمية على قدر رفيع من الكفاءة العلمية، ومناهج حديثة تواكب التطور العالمي، وتلبي متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

جاء ذلك بمناسبة تخريج الدفعتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من الدارسين في «كلية إدارة الأعمال والجودة» و«كلية التعليم الإلكتروني» و«كلية الدراسات الصحية والبيئية» و«البحث العلمي ودراسات الدكتوراه»، ضمت 470 خريجاً من برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.

وهنّأ سمو ولي عهد دبي الخريجين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية، منوهاً بأهمية التخصصات التي شملتها الدفعتان، وما تمثله الحصيلة العلمية ضمنهما من رافد مهم لسوق العمل في المرحلة المقبلة ضمن مجموعة من القطاعات الحيوية، تأكيداً على دور الجامعة في تخريج أجيال من الكفاءات العلمية القادرة على القيام بأدوار مؤثرة في دفع جهود التطوير والتنمية في دولة الإمارات أو على مستوى العالم، بما يرسخ مكانة دبي كمنصة لانطلاق الطاقات المبدعة المؤهلة علمياً للمشاركة في صنع المستقبل، وضمن مختلف التخصصات.

والتقطت لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الصور التذكارية مع الخريجين، ومجلس أمناء الجامعة. كما تابع سموه فيلماً قصيراً تم من خلاله الإعلان عن مشروع رأس المال المخاطر لرواد الأعمال (Venture Capital Fund ) الذي طرحته مجموعةٌ من رواد الأعمال من خريجي الجامعة.

حضر حفل التخريج الذي أقيم في حرم جامعة حمدان بن محمد الذكية، معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وأولياء أمور الخريجين.

ويأتي تخريج مجموعة جديدة من الدارسين في إطار التزام جامعة حمدان بن محمد الذكية، بتمكين الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها وتطوير خبراتها للاضطلاع بأدوار حيوية في دفع عجلة التحوّل نحو منظومة اقتصادية أكثر تنافسية واستدامة. وسلم معالي مطر الطاير، الشهادات لخريجي برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، بعدها أدى الخريجون «عهد التخرج».

وأكد معالي الطاير أن تخريج الكوكبة الجديدة من الدارسين، يجسّد رسالة الجامعة في تخريج رواد الأعمال وسفراء التميز والمبتكرين والمبدعين ليتولوا مسؤولياتهم الوطنية في قيادة مسيرة التقدم والتطور ضمن مُختلف القطاعات، والاضطلاع بأدوارهم المحورية خلال المرحلة المقبلة من مسيرة النماء والتقدم.

وقال معاليه: «إن تخريج دفعةٍ جديدة من الكوادر والكفاءات الوطنية يسهم في ترسيخ مكانة جامعة حمدان بن محمد الذكية كصرحٍ معرفي رائد، في تحقيق نقلةٍ نوعية في قطاع التعليم، هدفها تمكين الكفاءات الوطنية ودعائمها الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة ومنهجيات التعلُّم الذكي والتعلُّم مدى الحياة».

من جانبه، وخلال الكلمة الرئيسة لحفل التخريج، دعا الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الخريجين والخريجات إلى الاعتزاز بالقيم التي اكتسبوها طوال فترة دراستهم في الجامعة، والاستفادة من معارفهم ومهاراتهم لإحداث التأثير الذي ينتظره العالم منهم، والمضي قُدُماً في رحلتهم نحو قمم جديدة، مع المحافظة على التواصل الدائم مع الجامعة لما فيه تطوير مستقبلهم المهني.