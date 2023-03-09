حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد يطلعان على مشاريع بلدية دبي

دبي (الاتحاد)

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن بلدية دبي ليست مسؤولة فقط عن الخدمات الأساسية وإنما عن تحقيق أفضل جودة حياة ورضا وسعادة جميع سكان دبي.

وقال سموّه: «لمسنا تأثير التحول المؤسسي للبلدية في المشاريع النوعية ونتوقع الأفضل خلال الفترة القادمة».

من جانبه، أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دبي مدينة عالمية، وهدف محمد بن راشد أن تكون المدينة الأرقى والأجمل والأفضل عالمياً.

وقال سموّه: «مبادرات التحول المؤسسي في بلدية دبي تسير بشكل جيد، ومساهمة البلدية في تطور الحياة في الإمارة وبناء شراكات مع القطاع الخاص سترسخ موقع المدينة العالمي».

جاء ذلك خلال زيارة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، يرافقه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إلى مقر بلدية دبي، حيث اطلعا على سير العمل في البلدية بعد إعادة هيكلتها، إضافةً إلى أهم مستجدات المبادرات والمشاريع ومراحل الإنجاز، وأبرز الخطط والمشاريع التي تعتزم البلدية تنفيذها في المرحلة القادمة.

وكان في استقبال سموّهما لدى وصولهما إلى مقرّ البلدية، معالي مطر الطاير، المفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وداوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي.

واستهلّ سموّ الشيخ حمدان بن محمد، يرافقه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد، الجولة التفقدية، بزيارة معرض «بداية الرحلة»، حيث شاهدا مجموعةً من الصور التي تروي تاريخ بلدية دبي على مرّ الأعوام السابقة، وتلقي الضوء على أبرز المحطات في مسيرتها. وتوقف سموهما عند صور للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، تم التقاطها خلال مراسم افتتاح مقر البلدية عام 1979، وزيارة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، وصور افتتاح المركز التجاري، والأعمال الإنشائية لجسر آل مكتوم، إضافةً إلى صورٍ أرشيفية للمقتنيات التاريخية والأثرية. عقب ذلك، توجّه سموّهما إلى قاعة المستقبل، حيث تابعا عرضاً بصرياً لإنجازات البلدية.

واستمع سموّهما، في جلسةٍ مع القيادات التنفيذية في البلدية وفرق العمل فيها، لشرحٍ عن أهم نتائج التحوّل المؤسسي، حيث بلغت نسبة تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للبلدية 80%، بينما تم إنجاز 170 مبادرة ضمن خطط الـ 100 يوم للمديرين التنفيذيين.

كما استمع سموّهما إلى أهم مستهدفات المرحلة المقبلة، والتي حَددت 200 مبادرة للتحول المؤسسي لعامي 2023 – 2024، ورفع نسبة الشراكات مع القطاع الخاص إلى 60%، إضافةً إلى تحقيق نسبة 90% من سعادة المتعاملين.

واطلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد على أهم المبادرات الجديدة التي تعتزم البلدية تنفيذها في المرحلة القادمة، ومنها: المنصة الاستثمارية الموحّدة على موقع البلدية الإلكتروني، والهادفة إلى عرض الفرص الاستثمارية كافة في بلدية دبي للمستثمرين.

واستمع سموّهما إلى شرح حول مشروع التوأم الرقمي الجيومكاني، الذي يُعدُّ نسخةً رقميةً طبق الأصل عن إمارة دبي على شكل خرائط ثلاثية الأبعاد، وتابع سموّهما عرضاً عن مشروع تحويل الغاز الحيوي إلى طاقة «Biogas»، الذي تُنفذه بلدية دبي،

وخلال الزيارة، اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد مبادرة «أجندة تجميل دبي» والتي تهدف لتبنّي مشاريع ومبادرات مبتكرة تسهم في تجميل المدينة، ورفع مستوى جودة الحياة للسكان والزوار.