أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في سيف محمد بن سليّم ومحمد سيف الطويلة

دبي (الاتحاد)

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سيف محمد بن سليّم، نجل محمد أحمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

كما قدّم سموه واجب العزاء في محمد سيف الطويلة إلى أسرة الفقيد وإخوانه، عادل سيف الطويلة، وعبيد سيف الطويلة، عضو فريق التصوير بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي المكلّف بتغطية أنشطة وفعاليات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، داعياً الله العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه السكينة والصبر، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.