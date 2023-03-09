الجمعة 10 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في سيف محمد بن سليّم ومحمد سيف الطويلة

أحمد بن محمد خلال تقديم واجب العزاء (وام)
10 مارس 2023 01:38

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في تل أبيب

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سيف محمد بن سليّم، نجل محمد أحمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
كما قدّم سموه واجب العزاء في محمد سيف الطويلة إلى أسرة الفقيد وإخوانه، عادل سيف الطويلة، وعبيد سيف الطويلة، عضو فريق التصوير بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي المكلّف بتغطية أنشطة وفعاليات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، داعياً الله العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه السكينة والصبر، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

أحمد بن محمد
الإمارات
أحمد بن محمد بن راشد
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
الرياضي
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
اليوم 15:07
ملك بريطانيا يمنح شقيقه إدوارد لقباً جديداً
عربي ودولي
ملك بريطانيا يمنح شقيقه إدوارد لقباً جديداً
اليوم 15:05
ميسي «أسير» في «قفص باريس»!
الرياضي
ميسي «أسير» في «قفص باريس»!
اليوم 15:04
«فيفا جايت».. عرض متواصل
الرياضي
«فيفا جايت».. عرض متواصل
اليوم 15:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©