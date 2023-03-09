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تعاون بين «نماء» والقطاع الخاص لتعزيز المساواة في العمل

ريم بن كرم خلال توقيع المذكرة مع إحدى المؤسسات المشاركة (من المصدر)
10 مارس 2023 01:38

الشارقة (الاتحاد) 

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أعلنت مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، وتزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، توقيع اتفاقية تعاون مع كل من شركة بيبسيكو وبي دبليوي سي وإيفكو، بهدف النهوض ببيئة العمل للمرأة وجعلها أكثر شمولاً وإنتاجية.
وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «نحن نؤمن بالدور الفعال الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز التنمية الشاملة في الدولة، ولذلك تمثل هذه الاتفاقية أهمية بالغة، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على المجهود العظيم الذي يقوم به هذا القطاع الحيوي في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والذي ينص على المساواة بين الجنسين». 
وأضافت: «يشكل الإعلان عن سفراء (ارتقاء) خطوة طموحة، نلقي الضوء من خلالها على الشركات التي تساند وتعزز حقوق المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى إنشاء منصة لتبادل أفضل الممارسات والحلول لتعزيز بيئات العمل المتنوعة والشاملة».
وفي صعيد متصل، وقعت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة مذكرة تفاهم مع الشركة الدولية للمواد الغذائية – إيفكو، وذلك لدعم تنفيذ استراتيجيات التنوع ومعايير الشمولية في بيئات العمل لدى الشركات. 
من جانبه، قال عامر شيخ، الرئيس التنفيذي لـ بيبسيكو، منطقة الشرق الأوسط: «نحن سعداء لتولي دور سفير ارتقاء. لقد رأينا العمل والتأثير الذي أحدثته مؤسسة (نماء) من خلال برامجها للنهوض بالمرأة ونفخر بالشراكة معها في هذه المبادرة المهمة». 

مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة
الإمارات
الشارقة
مؤسسة نماء
اليوم العالمي للمرأة
ريم بن كرم
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