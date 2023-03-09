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«تطورات اختبار نقطة الرعاية» غداً بأبوظبي

جانب من إحدى الجلسات خلال دورة سابقة للمؤتمر (من المصدر)
10 مارس 2023 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن المختبر المرجعي الوطني، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، تنظيم النسخة الثالثة من مؤتمره «تطورات اختبار نقطة الرعاية»، وذلك يوم غد 11 و12 مارس الجاري في مقر مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.
يستقطب المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين في مجال اختبار نقطة الرعاية، ومنهم صانعو سياسات من دائرة الصحة- أبوظبي ومختصون طبيون آخرون. وسيتضمن المؤتمر البحث في أحدث الرؤى والتطورات في «اختبار نقطة الرعاية».
وقال جوناثان هاريس، مدير أول اختبار نقطة الرعاية والجودة في المختبر المرجعي الوطني: «يعود مؤتمر تطورات اختبار نقطة الرعاية في نسخته الثالثة ليؤدي دوراً محورياً في تثقيف المجتمع الطبي حول فوائد اللامركزية في الفحوص المخبرية، وقدرتها اليوم على إحداث نقلة نوعية في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ونسعى من خلال منصة المؤتمر إلى تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة لاختبار نقطة الرعاية، إذ يتسم بالسرعة والدقة وسهولة الوصول والفاعلية في مساعدة مقدمي الرعاية الصحية الأولية على اتخاذ إجراءات حاسمة في الوقت الفعلي».
وأضاف: «عبر تبني نموذج اختبار نقطة الرعاية، تكون عينة الدم المأخوذة أقل من المعتاد، وتنخفض العوامل السلبية التي قد تؤثر على دقة نتائج الاختبار. ويمكن أيضاً بفضل هذا النموذج إجراء الاختبارات في مناطق نائية باستخدام أجهزة محمولة لفحص حالة القلب والأوعية الدموية والتخثر والإنتان والأمراض المعدية واضطرابات الغدد الصماء الأخرى». 

المختبر المرجعي الوطني
أبوظبي
الإمارات
الرعاية الصحية
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