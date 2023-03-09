تعاون «الإمارات الصحية» و«دبي للصيدلة»

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مذكرة تفاهم مع كلية دبي للصيدلة للبنات، بهدف تعزيز مجالات التعاون التي تتوافق مع الأهداف والاستراتيجيات المشتركة بين الطرفين لتطوير مهارات وقدرات الطالبات وكوادر المؤسسة الفنية، ودعم الجهود المشتركة في برامج التعليم الطبي المستمر.

وقع المذكرة كل من الدكتور عبد الله النقبي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة في المؤسسة، والبرفيسور سعيد أحمد خان، عميد الكلية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد النقبي أهمية التعاون بين المؤسسة والكلية في تعزيز التعليم الطبي، بما يعكس حرص المؤسسة المتنامي لتعزيز مجالات التعاون مع المؤسسات العلمية المختلفة في الدولة، وسعيها المتواصل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتوفير أفضل الخدمات التدريبية لتحقيق التطوير المهني للموظفين، بالإضافة إلى تأهيل جيل من الصيادلة متمكن أكاديمياً ومهنياً قادر على دفع عجلة الابتكار والبحث العلمي، والمساهمة بشكل فعال في تطوير البرامج المهنية.