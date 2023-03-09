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4 آلاف حالة عالجها مستشفى الإمارات الميداني في غازي عنتاب

المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة غازي عنتاب التركية (من المصدر)
10 مارس 2023 01:39

أبوظبي (الاتحاد) 

قدم المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة غازي عنتاب التركية المقام ضمن عملية «الفارس الشهم 2» التي تقودها قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، العلاج لنحو 4 آلاف حالة خلال الـ30 يوماً الماضية منذ وقوع  زلزال تركيا المدمر.

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وتعمل الكوادر الطبية في المستشفى على تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين الأتراك جراء الزلزال.
يذكر أن المستشفى الميداني أقيم على مساحة 40 ألف متر مربع ويضم 50 سريراً، و4 أسرة عناية ويعتبر أول وأكبر مستشفى ميداني يسهم بشكل كبير في جهود الإغاثة الإنسانية في جمهورية تركيا وهو معد لإجراء العمليات الكبرى والمعقدة.  

وكانت أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن انتقال عملية «الفارس الشهم 2» من مرحلة الاستجابة السريعة إلى مرحلة التعافي وإعادة التأهيل لدعم الأشقاء والأصدقاء المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

مستشفى الإمارات الميداني
الإمارات
تركيا
زلزال تركيا
الزلزال المدمر
عملية الفارس الشهم 2
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