أبوظبي (الاتحاد)

أقامت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، حفل أبوظبي للمسؤولية المجتمعية، تقديراً للأفراد والمؤسسات على إسهاماتهم المقدمة للهيئة، بصفتها القناة الحكومية المعنية في أبوظبي بتلقي مساهمات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، للوقوف على الأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة.شهد الحفل حضور معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وسلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - «معاً»، إلى جانب قادة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، وأكثر من 250 مساهماً من الأفراد وممثلي المؤسسات والشركات، إضافةً إلى ممثلي عدد من مؤسسات العمل التطوعي في الإمارة. وجرى خلال الحفل الذي أقيم في فندق قصر الإمارات، تكريم المساهمين من الأفراد والشركات الذين قدموا إسهاماتهم المالية لصندوق الاستثمار الاجتماعي.

تضمن الحفل، إطلاق «علامة أبوظبي للمسؤولية المجتمعية» التي تُعد اعترافاً من هيئة «معاً» والقطاع الاجتماعي في الإمارة بالفضل الكبير للمساهمين الذين بلغ عددهم (169) مساهماً من ذوي الدخل المرتفع، و(62) من الشركات العاملة في الدولة، وقد أسهمت جهودهم جميعاً في الارتقاء بالعديد من البرامج التي تعالج أولويات اجتماعية عِدّة في الإمارة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أن القيادة الرشيدة تواصل دعمها للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، ليمضي قُدماً نحو الارتقاء بمسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة، ومواصلة النهوض بدور المؤسسات كافة للمساهمة في تعزيز جودة الحياة، ما يرسّخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستقرار.

وقال معاليه: «يعمل القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، على تعزيز ثقافة المشاركة والمساهمة المجتمعية والابتكارات الاجتماعية، وصولاً إلى حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة، عبر مجموعة من المبادرات والبرامج المختلفة التي تنفذها الدائرة والجهات والشركاء، وتسهم في ترسيخ مفاهيم التلاحم المجتمعي».

وأضاف معالي رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن هيئة المساهمات المجتمعية (معاً) نجحت في خلق فرص مبتكرة لحل العديد من التحديات الاجتماعية، عبر إشراك الأفراد والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وهو ما ساهم في تحقيق الأثر الإيجابي وإيجاد الحلول الخلاقة، وإبراز مدى تلاحم وتماسك المجتمع بمكوناته كافة، مشيداً بالمنجزات التي حققها برنامج «معاً نحن بخير» الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» في عام 2020، ما جعله واحداً من أهم برامج الدعم والمساهمات الاجتماعية في المنطقة.

وثمّن معاليه الجهود التي بذلها المساهمون لتحقيق الأثر الإيجابي للمجتمع، مؤكداً أن المساهمات المقدمة بشقيّها المالي والعيني وكذلك المعنوي، هي محل تقدير وامتنان. مبيّناً أن التلاحم المجتمعي هو سبب رئيس لاستدامة التنمية الاجتماعية.

من جهتها، أشادت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، بالدعم والاهتمام الكبير الذي تُوليه القيادة الحكيمة لمبادرات وبرامج الهيئة، الرامية إلى تحقيق رؤية المجتمع المتعاون والشامل لجميع سكان إمارة أبوظبي. وقالت: «سنواصل العمل مع الشركاء كافة من مؤسسات وأفراد لتقديم أفضل الابتكارات الاجتماعية ضمن مختلف الأولويات الاجتماعية المعتمدة، في ظل ما تُوليه حكومة إمارة أبوظبي من اهتمام كبير بتشجيع الابتكار في مختلف نواحي العمل الحكومي. ستوفر علامة أبوظبي للمساهمة المجتمعية إضافة نوعية لجودة العمل المجتمعي في إمارة أبوظبي، حيث ستمكن أفراد المجتمع من التعرف أكثر على المؤسسات والشركات التي تضع إسهامها في تنمية المجتمع والتعامل مع أولوياته الرئيسية ضمن أجندة أعمالها الأساسية».

دعم المبادرات والبرامج

تعمل هيئة «معاً» على توجيه الإسهامات الاجتماعية، مالية كانت أو عينية، لدعم المبادرات والبرامج المبتكرة التي تصممها لمعالجة الأولويات الاجتماعية المحددة من قِبَل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وتوفر لها حلولاً متكاملة تدعم جهودها لتعزيز رفاهية مجتمع الإمارة، من خلال توفير التمويل اللازم لها، مع متابعة مستويات الأثر الاجتماعي المتحقق عنها، وذلك وفقاً لأرقى المعايير والإجراءات الخاصة بالحوكمة.

وقد استفاد حوالى 700 ألف شخص من أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي من المخصصات المالية لمختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية، التي قدّمتها هيئة «معاً» منذ تأسيسها عام 2019 عبر صندوق الاستثمار الاجتماعي، وغيرها من المحاور التي تقود التغيير المجتمعي، ولها أثر إيجابي مستدام وطويل المدى.