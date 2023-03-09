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«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تعقد لقاءً تعريفياً لـ«أكاديمية أدنوك الفنية»

«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تعقد لقاءً تعريفياً لـ«أكاديمية أدنوك الفنية»
10 مارس 2023 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالتعاون مع «أكاديمية أدنوك الفنية»، لقاءً تعريفياً للمستفيدين من خدماتها حول البرامج المهنية التي تقدمها الأكاديمية، بهدف توفير الفرص أمامهم للالتحاق بالتعليم المهني والفني في المعاهد المعتمدة، واستقطابهم للانتساب للبرامج المهنية، بما يسهم في تعزيز مستويات المعيشة ويؤمن الحياة الكريمة للأسر المواطنة التي تعد محور تنمية المجتمع وتماسكه وترابطه وازدهاره.
وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على البرامج المهنية المعتمدة التي تقدمها «أكاديمية أدنوك الفنية»، وتقديم معلومات مفصلة حولها للمستفيدين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و27 عاماً، بالإضافة إلى التعريف بآلية الانضمام إلى هذه البرامج، والاعتمادات والمزايا والمكافآت التحفيزية التي توفرها، لتمكين الأفراد القادرين على العمل من الأسر المستفيدة من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم العلمية والمهنية.
وبهذه المناسبة، قال عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «تُجسد جهودنا المتواصلة في تمكين المستفيدين وبناء قدراتهم، إحدى أهم الركائز الأساسية التي نعمل على تطبيقها إيماناً منا بأهميتها في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاستقلال المالي لأفراد المجتمع، وبناء مستقبل أكثر اشراقاً للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود المقيمة في إمارة أبوظبي».
ومن جانبه، قال الدكتور سيف سلطان الناصري، مدير دائرة الموارد البشرية رئيس مجلس أمناء «أكاديمية أدنوك الفنية»: «ندرك في ‹أكاديمية أدنوك الفنية› أهمية التدريب الفني المتخصص في مجالات صناعة النفط والغاز، ودوره في تأهيل الكوادر الإماراتية وإشراكهم في هذا القطاع الحيوي. 
وعلى المستفيدين استيفاء مجموعة من معايير القبول للتدريب في الأكاديمية، حيث يشترط أن يكون المتدرب من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون قد أدى الخدمة الوطنية العسكرية أو معفى منها، وأن يتراوح عمره بين 17 و27 عاماً.

أبوظبي
الإمارات
هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي
أكاديمية أدنوك الفنية
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