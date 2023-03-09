«أسرية الشارقة» تعزز الروابط العائلية

الشارقة (الاتحاد)

نظّمت إدارة التنمية الأسرية وفروعها، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة مبادرة «رحلة عمر»، حيث قدمت رابع برامجها هذا العام (رحلة عمر كلباء) في منتجع نزل الرفراف الفاخر في مدينة كلباء الساحرة، وأضفى على الرحلة طابع الانسجام والاحتواء، من خلال البرنامج التدريبي «حتى نفهم بعض» قدمته مهرة آل مالك – أخصائي علاج نفسي. وحرصت آل مالك، خلال المحاضرة على تقديم ورشة عمل لمساعدة المشاركين على التوجه نحو الإيجابية في التفكير والبحث عن الحلول. كما قدمت محاضرة أخرى بعنوان «اتيكيت التعاملات المادية بين الزوج والزوجة» بيّنت خلالها أهمية التعاون بين الزوجين، في مناقشة ومتابعة كل المشكلات بروح إيجابية، وتعاون يضمن التوصل إلى أفضل الحلول. كما تم تقديم النصح والإرشادات للمشاركين في جلسات استشارات أسرية سادتها أجواء من التناغم.

وأكدت خديجة النقبي، مدير مكتب كلباء بإدارة التنمية الأسرية وفروعها، على الدور الذي تؤديه التنمية في تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوات في العلاقات الزوجية من أجل أسر متماسكة ومستقرة، وقالت:«نسعى من خلال البرنامج لتثقيف الزوجين عبر الأخذ بأيديهم للعبور على جسور المعرفة، والاستنارة بآراء المختصين في الاستشارات الأسرية. لمواجهة أخطار الحياة خصوصاً في ظل التحديات الحالية ونحرص على استقطاب الزوجين معاً للاستفادة من البرنامج، من خلال توفير الجانب الثقافي والترفيهي، مبادرة رحلة عمر فرصة لكسب شريك الحياة، وتقنين المشكلات، وتقوية أواصر الارتباط الإنساني بين الطرفين».