راشد النعيمي يكرم الفائزين بـ«عجمان للتميز»

عجمان (الاتحاد)

كرّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الكفاءات التي حصلت على جائزة فئة المنشأة الحكومية المتميزة في الاتصال والتكامل الحكومي المتضمنة لمعيار الشراكة والتكامل ومعيار الاتصال الحكومي، والكوادر التي تقلدت جائزة أفضل جهة في تحقيق مؤشر رضا المتعاملين عن مراكز الخدمة في جائزة عجمان للتميز 2023.

جاء ذلك، خلال اللقاء السنوي الذي نظمته الدائرة تحت شعار «نحو القمة»، بحضور عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، ومديري القطاعات، وبمشاركة لافتة من الموظفين والموظفات.

وقلد الشيخ راشد النعيمي، شهادات الشكر لفرق العمل التي حققت نتائج مشرفة في معياري تحسين جودة الحياة، والتوجه الاستراتيجي والتنافسية، مثمناً جهود الفرق التي شاركت في معيار الجاهزية للمستقبل، ومعيار المهام الرئيسية، ومعيار الخدمات الاستباقية المترابطة، ومعيار التمكين الذكي، ومعيار المواهب المحترفة، ومعيار الموارد والممتلكات، بالإضافة لمعيار إدارة البيانات والمعرفة.