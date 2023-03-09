مركز النقل بأبوظبي يؤكد على تعزيز الوعي المروري

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، فعالية خاصة بعنوان «السلامة على الطرق مسؤولية الجميع»، وذلك تحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، التي تترأسها دائرة البلديات والنقل وتضم في عضويتها كلاً من مركز النقل المتكامل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة الصحة في أبوظبي. جاء ذلك بالتزامن مع أسبوع المرور الخليجي الـ 38.

أقيمت الفعالية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للطرق وتضمنت معرضاً فنياً لأهم التقنيات الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وأحدث إصدارات كاميرات التصوير المدمجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفر أعلى درجات الأمن والسلامة المرورية على الطرق.

كما شملت أعمال الفعالية جلسات نقاشية تناولت عناصر التخطيط والهندسة وإدارة الحركة المرورية والتحسينات السلوكية لمستخدمي الطريق للوصول إلى نظام نقل آمن للجميع في ظل متغيرات واحتياجات التنقل. وركزت أيضا على الأدوات المتاحة لواضعي السياسات والمعنيين بقضايا السلامة المرورية في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف خلق ثقافة مشتركة للسلامة المرورية بما يعزز مفهوم الاستدامة على مستوى الإمارة.

وتم على هامش الفعالية اجتماع لجنة السلامة المرورية في الاتحاد الدولي للطرق في مدينة أبوظبي لتقييم الجهود الدولية لتقليل حوادث الطرق والإصابات الناتجة عنها والأفكار الجديدة في مجال السلامة على جانبي الطريق وتأمين سلامة التنقل البديل والدعم الدولي لتعزيز استراتيجية الرؤية الصفرية في إمارة أبوظبي والهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية في الإمارة وخفض أعداد وفيات الحوادث على الطرق وصولاً إلى صفر وفيات.