تدشين خدمات بلدية أم القيوين الإلكترونية

أم القيوين (الاتحاد)

ترأس الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين، اجتماع الدائرة لمناقشة خطط العمل لعامي 2023 و2024، التي تضمنت المشاريع الاستراتيجية والمبادرات، سيتم تنفيذها حسب الجداول الزمنية كل حسب اختصاصه. ووجه رئيس الدائرة، فريق العمل على تسخير كافة الإمكانيات والموارد للارتقاء بالطابع العام للإمارة، من خلال رفع مستوى خدمة الجمهور والخدمات التي تقدمها الدائرة، كما وجه الفريق للاطلاع على أفصل الممارسات التي تتبعها الجهات الأخرى على الصعيدين المحلي والدولي ودراسة إمكانية تنفيذها. ودشن الشيخ علي بن سعود المعلا، بوابة الخدمات الإلكترونية للدائرة، والتي تمكن متعامليها بالتقدم بطلب خدمات الدائرة من خلالها، كما تم تدشين خدمات قطاع حماية البيئة والسلامة العامة والقطاع الهندسي، والتي تعتبر المرحلة الأولى لمشروع التحول الذكي، لمواكبة توجهات حكومة أم القيوين بقيادة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي.

كما اطلع رئيس دائرة بلدية أم القيوين، على آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة تأهيل مراكز الخدمات حسب معايير نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، مبيناً حرصه الشديد على وضع سعادة المتعاملين أولوية قصوى، كما حث فريق عمل المبادرة، على تكثيف الجهود المبذولة في ذلك الشأن لتعزيز السمعة المؤسسية والسعي بالدائرة، لتكون في المصاف الأولى بين الدوائر، وحث الفريق للنظر في إيجاد قنوات مختلفة لتقديم خدمات الدائرة، كتعهيدها للمؤسسات المعتمدة.