بلدية العين تفتتح السوق المجتمعي بالسلامات

محمد البلوشي (العين)

افتتحت بلدية مدينة العين مشروع السوق المجتمعي بمنطقة السلامات، على مساحة 18 ألف متر مربع، ويضم نحو 19 نشاطاً تجارياً متنوعاً، ويأتي هذا المشروع ضمن توجهات دائرة البلديات والنقل في تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، ورغبة في تلبية احتياجات سكان المناطق في مدينة العين. وتسعى بلدية مدينة العين من خلال مشاريع الأسواق المجتمعية لتقديم خدمات متكاملة في المناطق السكنية وبالذات تلك البعيدة نسبياً عن وسط المدينة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص من خلال تبني شراكات فعّالة وهادفة لتشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، ورغبة في زيادة رضا أفراد المجتمع حول المناطق السكنية. وقال المهندس أحمد الظاهري – رئيس قسم متابعة عقود ممتلكات البلدية: يعتبر السوق المجتمعي الجديد في منطقة السلامات أحد المشاريع الاستثمارية المميزة، نظراً لوجود كثافة سكانية عالية في المنطقة والمناطق المجاورة لها، كتعاون بين بلدية مدينة العين والقطاع الخاص. وأضاف الظاهري: يأتي المشروع في إطار رؤية إمارة أبوظبي في توفير جميع الخدمات والارتقاء بها وتلبية الاحتياج السكاني لقاطني المنطقة والمناطق المجاورة والزائرين ورفع مستوى جودة الحياة في إمارة أبوظبي، كذلك يهدف المشروع للتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للبلدية. ويضم مشروع السوق المجتمعي في منطقة السلامات عدة أنشطة تجارية متنوعة تشمل سوبرماركت متكامل، بالإضافة إلى محلات البيع بالتجزئة ومحلات المواد الغذائية وكوفي شوب ومحلات الحيوانات الأليفة والخدمات الغذائية والصيدليات والمخابز وبيع الشتلات والنباتات الزراعية وغيرها.