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بلدية أبوظبي تنظم فعاليات توعية للحفاظ على البيئة

جانب من فعاليات الحملة (من المصدر)
10 مارس 2023 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الوثبة، حملة توعوية في حديقة العدلة تحت عنوان «معاً نحو بيئة أفضل»، بالتعاون مع كل من: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في الشرطة المجتمعية، ومؤسسة الإمارات للتعليم، وذلك بهدف توعية أفراد المجتمع وطلاب المدارس بأهمية وضرورة المحافظة على المظهر العام، والحد من المشوهات للارتقاء بالمظهر الجمالي العام للمدينة.
وعملت الحملة، التي استمرت لمدة يومين متتاليين واستهدفت كافة شرائح وأفراد المجتمع وطلاب المدارس، على تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور وزوار حديقة العدلة، من خلال عدد من المحاضرات والورش التوعوية التي نظمتها البلدية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
وتضمنت الحملة محاضرة عن النظافة العامة نظمتها البلدية بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، لحث أفراد المجتمع على الاستخدام الأمثل للمرافق العامة والحفاظ على مظهر المدينة والحد من المشوهات، حفاظاً على البيئة الصحية النظيفة وسلامة أفراد المجتمع وعلى كفاءة المرافق العامة ليستفيد منها ويستمتع بها كافة أفراد المجتمع ضمن بيئة نظيفة وصحية آمنة.

أبوظبي
الإمارات
بلدية أبوظبي
الحفاظ على البيئة
بلدية الوثبة
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