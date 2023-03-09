بحث الاتصال بين الكواكب والعمليات الفضائية

دبي (الاتحاد)

سلط اليوم الرابع من المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023، في نسخته الـ 17، والذي يستضيفه مركز محمد بن راشد للفضاء للمرة الأولى في العالم العربي بمركز دبي التجاري العالمي، الضوء على مجموعة واسعة من الأبحاث العلمية المفيدة والمُلهمة حول العمليات الفضائية، والمجالات ذات الصلة، من خلال عدد من الجلسات النقاشية والعروض التقديمية التي تناولت التواصل على القمر، والتعلم الآلي، وعمليات تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

وأقيمت أولى جلسات اليوم الرابع تحت عنوان «العمل الدولي المشترك بمجال التواصل على القمر»، حيث ناقش خبراء من وكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية، ومنظمة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء، تطوير مفاهيم التواصل على القمر، والبنية التحتية، وأنظمة الاتصالات الفضائية، والأنظمة الأرضية.

وتحدث خلال الجلسة وائل الدالي، مهندس أنظمة الفضاء، وكالة الفضاء الأوروبية، حول أنظمة التواصل على القمر، مؤكداً أن أنظمة التواصل على القمر لديها عدد متنوع من المستخدمين، بداية من الأقمار الاصطناعية من نوع كيوب سات، وصولاً إلى المهمات الفضائية التي يُستخدم فيها المستكشفات الفضائية. وأشار «الدالي» إلى أن لكل من تلك الاستخدامات احتياجات وبنية تحتية خاصة بها، إلى جانب تحديات أخرى مثل الميزانية والجدول الزمني، لذلك نوجه الدعوة لشركائنا من أجل الاستثمار في مجال البنية التحتية بأنظمة التواصل على القمر، وتقديم الدعم في تنفيذها وتشغيلها وصيانتها.كما تطرقت الجلسة إلى موضوع التواصل مع كوكب المريخ، حيث قالت سوزان دود، مدير شبكة الاتصال بين الكواكب، مختبر الدفع النفاث، ناسا: «يستغرق وقت الاتصال بالمريخ، في أفضل الأحوال، من 10 إلى 20 دقيقة، بينما يستغرق الاتصال بالقمر 3 دقائق فقط. ويمكن إعادة تشكيل العديد من الأنظمة المصممة للتواصل مع القمر للاستفادة منها في التواصل على المريخ». وأضافت أنه كان هناك الكثير من التحديات في الذهاب إلى المريخ، قائلة: «إن الأمر بات ممكنًا، لكنه ليس سهلاً. سيحتاج الأمر عقد المزيد من الشراكات، والتعاون الدولي؛ لكي يُصبح أكثر سهولة».

وشهد اليوم الرابع من المؤتمر العديد من العروض التقديمية، التي ناقشت عددًا من الموضوعات العلمية؛ أبرزها تصميم المهمات الفضائية، وهندسة الأنظمة الأرضية، والعمليات الفضائية، والمهمات الفضائية المأهولة، والبنية التحتية لشبكات الاتصالات، والملاحة الجوية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تحسين سلامة وموثوقية العمليات الفضائية، إلى جانب مناقشة عدد من الأمور الأخرى.

يذكر أن فعاليات المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء ستختتم اليوم الجمعة 10 مارس، حيث سيشهد اليوم الخامس من المؤتمر حفل الختام، إلى جانب عقد المزيد من الجلسات العامة والخاصة، وعدد من العروض التقديمية.