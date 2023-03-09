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الإمارات

«تعليم»: إعداد خطة الطباعة المركزية لامتحانات الفصل الثاني الورقية

«تعليم» دعت لتهيئة الأنظمة الإلكترونية في المدارس (الاتحاد)
10 مارس 2023 01:38

دينا جوني (دبي) 

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وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إجراءات الفترة التحضيرية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة، بعد أن أعلنت سابقاً عن إعادة هيكلة الامتحانات وتطبيق الاختبارات الورقية، بالإضافة إلى الإلكترونية، في عدد من المواد الدراسية المستهدفة للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر. 
ووجّهت المؤسسة الإدارات المدرسية بإعداد خطة الطباعة المركزية للمواد الدراسية المستهدفة وهي اللغتان العربية والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والتنسيق مع الفروع المدرسية لتحديد مراكز استلام وتسليم الامتحانات المركزية، وتهيئة الأنظمة الإلكترونية لتصحيح الورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية، وكذلك التنسيق مع الفروع المدرسية لتخصيص مراكز تقدير الدرجات لصفوف الثاني عشر في المواد الخمسة المذكورة.
وكانت المؤسسة قد نفذت عدداً من الورش واللقاءات التعريفية بالتحديثات الجارية على تطبيق الامتحانات، وأعدت دليلين للمدارس أحدهما عن مراكز استلام وتسليم الامتحانات، والثاني عن مراكز تقدير الدرجات. ودعت الإدارات إلى التنسيق مع إدارة المشتريات والعقود بشأن تكلفة طباعة الامتحانات، والتنسيق مع فريق الدعم التقني في إدارة الأعمال الرقمية، والتنسيق كذلك مع إدارة الموارد المالية بشأن المكافآت المالية للجان الامتحانات.
وقد أنهى الطلبة امتحاني اللغة العربية واللغة الإنجليزية كتابة يومي السابع والثامن من مارس. وأدّى طلبة «الثاني عشر» في مسارات النخبة والمتقدّم والعام والتطبيقي امتحان اللغة الإنجليزية إلكترونياً داخل المدرسة، فيما أدّاها الطلبة من الخامس إلى الحادي عشر ورقياً. أما امتحان اللغة العربية، فامتحنه طلبة «الثاني عشر»، بالإضافة إلى الطلبة من الخامس إلى الحادي عشر من جميع المسارات ورقياً داخل المدرسة.
ويستكمل الطلبة امتحاناتهم بمادة التربية الإسلامية يوم الاثنين في 13 مارس، والدراسات الاجتماعية في 14 مارس، والعلوم الصحية يوم الجمعة 17 مارس، والرياضيات 20 مارس، واللغة الإنجليزية 21 مارس، والفيزياء 22 مارس، واللغة العربية 23 مارس، والكيمياء يوم الجمعة 24 مارس.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
الإمارات
مؤسسة الإمارات للتعليم
امتحانات الفصل الثاني
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