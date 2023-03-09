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«خليفة التربوية»: الإماراتية نموذج فريد في النهوض بالوطن

مشاركات في الجلسة (من المصدر)
10 مارس 2023 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أن الاحتفاء بيوم المرأة العالمي مناسبة مواتية لتسليط الضوء على ما تشهده مسيرة المرأة من تحديات وطموحات في مختلف دول العالم، مع إبراز ما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة من نموذج فريد في النهوض بالمرأة وتمكينها وتهيئة البيئة التي تجعل منها شريكاً أساسياً في التنمية الوطنية، وهو ما قدمته المرأة الإماراتية بجدارة وكفاءة طوال العقود الماضية ويتواصل هذا الدور البارز خلال «الخمسين المقبلة».
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة عن بعد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بعنوان «المرأة العربية إسهامات مجتمعية رائدة»، بحضور أمل العفيفي الأمين العام للجائزة وتحدثت فيها كل من: الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات بوزارة التربية والتعليم، وسهى صالح حمادة المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين، والدكتورة مها بنت مبارك الشهراني مستشار وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية بوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، والدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب في جامعة القاهرة، والدكتورة ليلى الخياط أستاذ مشارك بقسم أصول التربية بكلية التربية في جامعة الكويت، وأدارت الجلسة الدكتورة سعاد محمد السويدي نائب الأمين العام لجائزة خليفة التربوية.
وفي بداية الجلسة، أكدت الدكتورة سعاد السويدي على أهمية هذه الجلسة ودورها في تسليط الضوء على ما تشهده مسيرة المرأة العربية من تميز وريادة في مختلف أرجاء الوطن العربي، مشيرة إلى أن المرأة شكلت على الدوام ركيزة أساسية في فكر القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ انطلاق مسيرة الاتحاد، حيث حرصت القيادة على تهيئة البيئة المعززة لتمكين المرأة ودعم جهودها في العمل الوطني.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي حرص وزارة التربية والتعليم على تضمين مفاهيم حقوق المرأة والمساواة والتوازن بين الجنسين ضمن الإطار العام لمناهج الدولة، واستعرضت خلال الجلسة أبرز النتائج والمؤشرات التي تبين ما وصلت إليه الدولة اليوم من تقدم وريادة على المستوى العالمي في مجال تمكين المرأة، حيث أشارت إلى أن نسبة الإناث الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي قد بلغ (63%) من إجمالي عدد الطلبة المقيدين في تلك المؤسسات، وبلغت نسبة النساء من خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات والهندسة والرياضيات من جامعات الدولة في العام 2021 على سبيل المثال (72%) من إجمالي الطلبة، كما بلغت نسبة النساء الحاصلات على شهادة الدكتوراه من جامعات الدولة (55%) من إجمالي الطلبة، بينما وصلت النسبة إلى (57%) لبرامج الماجستير و(61%) لبرامج البكالوريوس و(59%) لبرامج الدبلوم العالي، إضافة إلى ارتفاع نسب التحاق الكفاءات النسائية المواطنة بوزارة التربية والتعليم، بجانب عملهن في مجالات التعليم وإدارة مدارس وجامعات الدولة، والذي يؤكد الواقع المتميز للمرأة في الدولة.

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المرأة البحرينية 
وقالت سهى صالح حمادة، المدير العام لشؤون المدارس بمملكة البحرين: إن المرأة البحرينية عنصر أساسي في مسيرة التنمية والتطوير بالمملكة، وذلك في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد «حفظه الله»، الذي شهد اهتماماً غير مسبوق بإسهامات المرأة البحرينية ودعماً غير محدود لجهودها الفاعلة في كافة المجالات ومختلف القطاعات، منوّهة بالإنجازات الكبيرة التي تحققت للمرأة البحرينية منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة.

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