الجمعة 10 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«نيويورك أبوظبي»: تطوير إعادة تدوير المنتجات البلاستيكية

جامعة نيويورك أبوظبي
10 مارس 2023 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في تل أبيب

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن نجاح فريق من الباحثين في الجامعة في تطوير عملية هيدرو حرارية من خطوة واحدة لا تعتمد على المذيبات العضوية، لتحويل الأكياس البلاستيكية المصنعة من البولي إيثيلين والكمامات الجراحية المصنعة من البولي بروبيلين إلى نقاطٍ كربونية. وتم إلقاء حوالي 26 ألف طن متري من النفايات البلاستيكية المرتبطة بالأزمة الصحية العالمية، والتي تشمل النفايات الطبية وأكياس تغليف منتجات التسوق الإلكتروني، في مياه المحيطات، مما يبرز الحاجة الملحة لإيجاد طرقٍ فعالة لإعادة تدوير تلك المواد غير القابلة للتحلل. ويتمثل أحد الحلول في تحويل المنتجات البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة إلى نقاط كربونية، وهي مواد كربونية دقيقة متوافقة حيوياً ولها تطبيقات في مجالات التصوير البيولوجي والرصد البيئي والتحليل الكيميائي وإنتاج الأدوية المخصصة وتشخيص الأمراض وعلاجها ومكافحة التزوير. وتتضمن الطرق الحالية لإعادة تدوير البلاستيك وتحويله إلى نقاط كربونية عدة خطوات، وتستغرق الكثير من الوقت باستخدام مواد كيميائية سامة. 

أبوظبي
الإمارات
جامعة نيويورك أبوظبي
المنتجات البلاستيكية
النفايات البلاستيكية
تدوير النفايات
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
الرياضي
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
اليوم 15:07
ملك بريطانيا يمنح شقيقه إدوارد لقباً جديداً
عربي ودولي
ملك بريطانيا يمنح شقيقه إدوارد لقباً جديداً
اليوم 15:05
ميسي «أسير» في «قفص باريس»!
الرياضي
ميسي «أسير» في «قفص باريس»!
اليوم 15:04
«فيفا جايت».. عرض متواصل
الرياضي
«فيفا جايت».. عرض متواصل
اليوم 15:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©