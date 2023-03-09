«نيويورك أبوظبي»: تطوير إعادة تدوير المنتجات البلاستيكية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن نجاح فريق من الباحثين في الجامعة في تطوير عملية هيدرو حرارية من خطوة واحدة لا تعتمد على المذيبات العضوية، لتحويل الأكياس البلاستيكية المصنعة من البولي إيثيلين والكمامات الجراحية المصنعة من البولي بروبيلين إلى نقاطٍ كربونية. وتم إلقاء حوالي 26 ألف طن متري من النفايات البلاستيكية المرتبطة بالأزمة الصحية العالمية، والتي تشمل النفايات الطبية وأكياس تغليف منتجات التسوق الإلكتروني، في مياه المحيطات، مما يبرز الحاجة الملحة لإيجاد طرقٍ فعالة لإعادة تدوير تلك المواد غير القابلة للتحلل. ويتمثل أحد الحلول في تحويل المنتجات البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة إلى نقاط كربونية، وهي مواد كربونية دقيقة متوافقة حيوياً ولها تطبيقات في مجالات التصوير البيولوجي والرصد البيئي والتحليل الكيميائي وإنتاج الأدوية المخصصة وتشخيص الأمراض وعلاجها ومكافحة التزوير. وتتضمن الطرق الحالية لإعادة تدوير البلاستيك وتحويله إلى نقاط كربونية عدة خطوات، وتستغرق الكثير من الوقت باستخدام مواد كيميائية سامة.