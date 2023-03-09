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جامعة أبوظبي تستضيف «تحدي مستقبل التنقل»

جامعة أبوظبي
10 مارس 2023 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

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تنظم كلية الهندسة بجامعة أبوظبي فعاليات «تحدي مستقبل التنقل»، أول مسابقة من نوعها تستضيفها الجامعة، بالتعاون مع المؤسسة الأميركية غير الربحية «تعليم وطاقة وبيئة العالمية» (Global EEE)، المتخصصة في تنظيم المسابقات الطلابية حول العالم، وشركة «عِلم» الرائدة في مجال التعليم والتدريب والخدمات الاستشارية، وبعثة الولايات المتحدة في دولة الإمارات، الشريك الرئيس للحدث، وذلك في 18 مارس الجاري على جزيرة الحديريات بأبوظبي.
يأتي تنظيم هذا التحدي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها جامعة أبوظبي للارتقاء بالتفكير الابتكاري وتعزيز فرص التعلم التنافسي للطلبة، حيث ستستقبل الجامعة الوفود المشاركة من الولايات المتحدة وإيطاليا وقطر ومصر، إضافة إلى ما يزيد على 500 طالب وطالبة من 15 مدرسة ثانوية وست جامعات من المؤسسات الأكاديمية الوطنية للدول المشاركة. وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «تتطلع جامعة أبوظبي دوماً، كمؤسسة أكاديمية رائدة، إلى أن تكون في طليعة الداعمين لأحدث الاتجاهات العالمية في قطاع التعليم انطلاقاً من رؤيتنا لأهمية التعلّم القائم على البحث العلمي في تنمية المهارات التي تلبي الاحتياجات المستقبلية، وتسهم في إعداد طلبتنا بشكل جيد لسوق العمل».

أبوظبي
الإمارات
جامعة أبوظبي
كلية الهندسة
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