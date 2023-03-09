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«قضاء أبوظبي» تعرّف طلاب كلية القانون بمهام المحكمة المتنقلة

«قضاء أبوظبي» تعرّف طلاب كلية القانون بمهام المحكمة المتنقلة
10 مارس 2023 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، جولة تعريفية عن المحكمة المتنقلة لطلاب كلية القانون بجامعة الإمارات، وذلك بهدف إطلاعهم على الخدمات العدلية والتوعوية النوعية التي تقدمها المحكمة، وإثراء معارفهم العلمية وتعزيز قدراتهم وتشجيعهم على الإبداع والتميز في مجال عملهم المستقبلي.
وتأتي الجولة التعريفية التي شارك فيها نحو 196 طالباً وطالبة، إضافة إلى عدد من أعضاء الكادر التعليمي والإداري بالجامعة، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى صقل القدرات والمهارات ورفع كفاءة الأداء لتخريج كوادر قادرة على تعزيز التنافسية الوطنية وتطوير الأداء المؤسسي.
وتضمنت الجولة التعريفية، شرحاً وافياً عن الخدمات المتكاملة التي تقدمها المحكمة المتنقلة، في ظل توافر البنية التقنية والتكنولوجية المتطورة، ودورها في ضمان سرعة إنهاء جميع الإجراءات القضائية والقانونية وإتمام المعاملات من دون الحاجة إلى مراجعة مقار المحاكم.

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