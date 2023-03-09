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تدشين مختبر الابتكار بأكاديمية شرطة الشارقة

سيف الشامسي يترأس الاجتماع (من المصدر)
10 مارس 2023 01:37

الشارقة (الاتحاد) 

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عقد مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، اجتماعاً، أمس، برئاسة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس المجلس، بقاعة مختبر الابتكار بمقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية بالشارقة، بحضور أعضاء المجلس. ودشن اللواء الشامسي، قبل الاجتماع، مختبر الابتكار بأكاديمية العلوم الشرطية، والذي تم تصميمه وتنفيذه، بهدف إيجاد وسيلة مستدامة للاستثمار في الطاقات البشرية للطلبة والعاملين، مؤكداً أن فكرة إنشاء وتصميم المختبر جاءت في إطار تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية المنبثقة عن نهج حكومة دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز البيئة المحفزة للطلبة والعاملين وتوفير كل الأدوات اللازمة لإسعادهم وتطوير قدراتهم، عبر إيجاد بيئة محفزة لتوليد الأفكار الإبداعية واستحداث خدمات وعمليات جديدة ترتقي بالعملية التعليمية وجودة الحياة.
ويتكون مختبر الابتكار من ثلاث قاعات الأولى لتطبيق الابتكارات وتصميم النماذج الأولية والثانية لاستلهام الأفكار المبتكرة وعرض أفضل الممارسات لتحديد الأفكار والحلول، والثالثة لاستخدام أدوات الابتكار وفق نماذج معتمدة. 

مختبر الابتكار
الإمارات
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أكاديمية شرطة الشارقة
شرطة الشارقة
سيف الشامسي
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