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حملة حول مخاطر السيجارة الإلكترونية

حملة حول مخاطر السيجارة الإلكترونية
10 مارس 2023 01:38

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، حملة حول مخاطر السيجارة الإلكترونية عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية «تويتر وإنتسجرام ويوتيوب وسناب شات وفيس بوك»، وأوضح المركز أن المرء قد يظن للوهلة الأولى أنها أقلام ملونة أو أنها وحدة تخزين أو ما شابه. ولكن الحقيقة أنها سيجارة إلكترونية. وأوضح المركز أن التدخين الإلكتروني استنشاق بخار من سائل ساخن به مواد كيميائية، وهو لا يقل ضرراً وخطورة عن التدخين العادي. وأوضحت أن السيجارة الإلكترونية قد تبدو كقلم التظليل أو علب مستحضرات شخصية صغيرة الحجم أو وحدة تخزين وغالباً ما تكون بالون زاهية وروائح جذابة ونكهات مختلفة كالفواكه وغيرها.
وأوضح المركز عدم صحة ما يتداوله أفراد المجتمع حول السيجارة الإلكترونية بأنها أقل ضرراً من السيجارة العادية، موضحاً أن الصحيح أن السيجارة الإلكترونية لها أضرار جسيمة على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والدماغ. وأوضح المركز أن السيجارة الإلكترونية تحتوي على نسبة هائلة من مادة النيكوتين، علاوة على ذلك، فإن السموم المضرة تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والرئة والسرطانات، إضافة إلى أن السيجارة الإلكترونية ليست بديلاً عن السيجارة العادية في الإقلاع عن التدخين، مؤكداً أنها غير آمنة وتؤدي إلى الإدمان.

السيجارة الإلكترونية
الإمارات
السجائر الإلكترونية
أبوظبي
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