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«بالقراءة نرتقي» في متحف شرطة المربعة

«بالقراءة نرتقي» في متحف شرطة المربعة
10 مارس 2023 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت لجنة الأدباء والقراءة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي فعالية «بالقراءة نرتقي»، تزامناً مع شهر القراءة الوطني الذي يصادف شهر مارس سنوياً، وذلك في متحف شرطة المربعة بمدينة العين وبمشاركة عدد من المدارس.
وبدأت الفعالية بالسلام الوطني وعرض للكلاب البوليسية قدمه قسم التفتيش الأمني k9، واطلع الطلاب على دورية السعادة ودورية الأطفال، ومن ثم تجول الطلبة في جولة تعريفية حول المتحف للتعرف على الموروث الشرطي لشرطة أبوظبي.
وتحدث المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي، مع الطلبة عن مجلة شرطة أبوظبي التي بدأت من نوفمبر عام 1970، موضحاً أنه تم بعدها إصدار العديد من المجلات الخاصة لشرطة أبوظبي، لافتاً إلى أن هذه المجلات تعد مرجعاً أساسياً لشرطة أبوظبي، كما أكد أهمية القراءة والمعرفة لبناء مجتمع معرفي متطور، وترسيخ القراءة كممارسة يومية لتنمية القدرات الفكرية واللغوية لدي الطلبة، ليكون قادر على قيادة مسيرة التنمية في الدولة. وتضمنت الفعالية مجموعة من الفقرات مثل مسابقة أفضل جملة والأسئلة ومشاركة طالبات مدرسة المريجب بإلقاء أنشودة عن القراءة وحافلة المكتبة المتنقلة وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.
وشارك في الفعالية المساعد أول حميد عبدالله المزيني عضو لجنة الأدباء والقراءة وباحث في الموروث الشرطي ومدارس المريجب وجزيرة أبوظبي ومدرسة زاهر ومركز محمد بن خالد، وبحضور عدد من المنتسبين.

شرطة المربعة
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متحف شرطة المربعة
شرطة أبوظبي
شهر القراءة الوطني
شهر القراءة
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