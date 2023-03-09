مهرجان رياضي لسيدات عجمان

عجمان (وام)

تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، سمو الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة جمعية أم المؤمنين، نظمت الجمعية المهرجان الرياضي الأول للسيدات في عجمان، وسط مشاركة واسعة من أصحاب الهمم وسيدات الإمارة.

وشاركت في المهرجان الشيخة مريم بنت سعيد بن راشد النعيمي، وعفراء بن هندي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وبدأت الفعاليات بماراثون السيدات، ثم تفقد الحضور معرض منتجات أصحاب الهمم، وكرمت الشيخة مريم بنت سعيد بن راشد النعيمي القيادة العامة لشرطة عجمان، وبقية الرعاة، وقالت أسماء شهداد، المدير التنفيذي للجمعية: إن المهرجان يهدف إلى تعزيز الروح الرياضية والصحية ودمج أصحاب الهمم في فعاليات الجمعية.