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رئيس الدولة يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق

رئيس الدولة يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق
9 مارس 2023 21:26

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الشقيق.

وتناول اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عامة، وإقليم كردستان خاصة وسبل دعمها وتنميتها بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء.. معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

 

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