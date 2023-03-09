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الإمارات

المشاركون في ندوة «التسامح والتعايش السلمي» يزورون بيت العائلة الإبراهيمية

المشاركون في ندوة «التسامح والتعايش السلمي» يزورون بيت العائلة الإبراهيمية
9 مارس 2023 19:03

على هامش فعاليات ندوة «التسامح والتعايش السلمى» التي انعقدت في أبوظبي ضمن النسخة الحادية عشرة لمنتدى تحالف الفكر والثقافة العربية، قام المشاركون في الندوة بزيارة بيت العائلة الإبراهيمية في جزيرة السعديات، الذي يجسد قيم التسامح والتعايش، تفعيلاً لوثيقة الأخوة الإنسانية التي انطلقت من أبوظبي يوم 4 فبراير 2019.

وأكد المشاركون أن بيت العائلة الإبراهيمية خطوة إماراتية ترسخ ثقافة التعايش والحوار بين الأديان وفي الوقت نفسه تحترم خصوصية كل دين، وتؤكد قيم الاحترام المتبادل والتواصل الإنساني والبحث المتواصل عن المشتركات التي تضمن الخير للإنسانية جمعاء، وهو ما يندرج ضمن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية قيادتها الرشيدة التي تبادر دوماً بخطوات غير مسبوقة من أجل نشر ثقافة الأخوّة الإنسانية والتلاقي والمحبة والتنمية المستدامة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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