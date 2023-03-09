برعاية "أم الإمارات" ..القمة العالمية لرائدات الأعمال 2023 تنطلق في أبو ظبي غدا

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام ،رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، الرئيسة الاعلى لمؤسسة التنمية الأسرية والرئيسة الفخرية لمجلس سيدات الأعمال الإمارات (أم الإمارات) ..تنطلق غدا في فندق ريتز كارلتون بأبوظبي فعاليات القمة العالمية لرائدات الأعمال 2023، وتستمر حتى 11 مارس الجاري تحت شعار "تأثير التحول الرقمي على الأعمال" بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات 2031 - 2071 نحو الريادة الرقمية وبما يعزز من مكانة رائدات الأعمال محليًا وإقليميًا وعالميًا ويسهم في نمو اعمالهن في المجتمع ويدعم التنمية المستدامة.

وستركز أعمال القمة التي يشارك بها أكثر من 400 شخصية ووفود من أكثر من 35 دولة يمثلون مؤسسات ريادة الأعمال والمؤسسات الاقتصادية ومجالس سيدات الأعمال ومجالس العمل الأجنبية والملحقيات التجارية والسلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وممثلي الجمعيات النسائية العاملة بالدولة على الرؤية المستقبلية لنمو قطاع الأعمال في ظل تمكين التحول الرقمي والفرص الاقتصادية التي ستنشأ نتيجة لهذا التحول وتعزيز الابتكار والتعاون ورسم المستقبل الجديد للأعمال.

كما سيركز المنتدى على الأمن السيبراني خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول للابتكار كأحد أهم دعائم التحول الرقمي وزيادة فرص نمو الأعمال ورفع مستوى الفعالية والكفاءة للشركات.

وأكدت سعادة فريدة عبد الله العوضي ، رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس سيدات الأعمال الإمارات: "من خلال تعزيز الفرص في العصر الرقمي ، تسعى القمة إلى تمهيد الطريق لتحويل نمو الأعمال التجارية إلى الرقمنة , ونهدف إلى الجمع بين رواد الأعمال والجمعيات والقيادات النسائية على مستوى العالم لتمكين التحول الرقمي وعرض فرص الأعمال التي تنشأ عنه ، وتعزيز النمو والتعاون لتحقيق تآزر جديد من خلال هذه المنصة " .

وأشارت إلى أن اعتماد التقنيات الرقمية بصورة واسعة ، سيؤدى إلى مضاعفة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة، كما يرفع من دخول رائدات الأعمال في دولة الإمارات، والمنطقة العربية بوجه عام، إلى الأسواق العالمية، ورفع مستوى التنافسية والجودة مشاركة في بناء المستقبل وطريق للإبداع والتميز.