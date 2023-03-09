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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
9 مارس 2023 17:00

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة بعد الظهر شرقاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي.
وذكر المركز في نشرته اليومية أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س.
ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 52: 14 والثاني عند الساعة 03:19 والجزر الأول عند الساعة 08:43 والثاني عند الساعة 21:00 .
ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:48 والثاني عند الساعة 23:34 والجزر الأول عند الساعة 17:23 والثاني عند الساعة 06:01 .

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