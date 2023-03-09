سقوط عصابة أوروبية لسرقة «خزائن الفلل» بأم القيوين
سعيد عبيد بن اعران
9 مارس 2023 16:40
أم القيوين (الاتحاد)
تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة أوروبية قامت بسرقة خزانة حديدية من إحدى الفلل السكنية بالإمارة، بعد أن تمكن أفراد العصابة من نقل الخزانة إلى خارج المنزل أثناء غياب أصحابه، وسرقة كافة محتويات الخزانة من مصوغات ذهبية ومبالغ مالية ووثائق رسمية.
وأفاد العقيد سعيد عبيد بن اعران، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، بأنه ورد بلاغ إلى مركز شرطة السلمة الشامل من أحد المواطنين أثناء عودته وأسرته إلى المنزل، يفيد بتعرض منزله للسرقة، وتفاجأ بوجود بعثرة في المنزل، وعدم وجود الخزانة الحديدية التي كانت بداخل الفيلا، حيث إن الخزانة تحتوي على مبالغ مالية تقدر بحوالي 150 ألف درهم، بالإضافة إلى جواهر تعود لزوجته تقدر قيمتها بحوالي 300 ألف درهم، كما أن الخزانة تحتوي على بعض الوثائق الرسمية له ولعائلته. وأوضح مدير الإدارة أنه فور تلقي البلاغ، شكلت فرق ميدانية من إدارة التحريات والمباحث الجنائية وعناصر من مركز شرطة السلمة الشامل للبحث والتحري عن البلاغ، حيث توصلت التحريات التي أجراها فريق العمل الميداني إلى هويات الأشخاص وعددهم 4 أفراد، ثلاثة رجال وسيدة من خلال المركبة التي كانوا يستقلونها، وتبين أن المركبة تابعة لأحد مكاتب تأجير المركبات بإحدى الإمارات، وبالتدقيق عليهم تبين أنهم يحملون تأشيرات زيارة، وأنهم غادروا الدولة بعد البلاغ مباشرة. وبعد تحديد الأشخاص وبياناتهم باشر فريق العمل جهوده، وتمكن من الوصول لموقع الخزانة الحديدية التي عثر عليها في منطقة صحراوية بإحدى الإمارات المجاورة، وتمكن الجناة من كسرها بوساطة آلات حديدية، وقد انتقل قسم مسرح الجريمة وباشر المختصون التعامل مع الخزانة، حيث عثر فقط على بعض الوثائق الرسمية الخاصة بعائلة صاحب البلاغ. وبمتابعة فريق البحث والتحري للقضية وردت معلومات أن اثنين من الأشخاص الأربعة في طريقهما لدخول الدولة والحصول على تأشيرة زيارة، وبالفعل دخلوا الدولة بتاريخ 2023/02/15، وقاموا باستئجار مركبة وتمت متابعتهم لمعرفة مواقع تواجدهم، حيث دلت التحريات على أنهم اتجهوا إلى منطقة صحراوية بإحدى الإمارات المجاورة، وقام فريق البحث والتحري بإعداد خطة الضبط، وتمكنوا من ذلك أثناء وجودهم في المنطقة الصحراوية ومعهم حقائب السفر الخاصة بهم استعداداً لمغادرة الدولة.