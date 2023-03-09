تدشين عدد من مركبات تسلا ضمن أسطول مركبات الأجرة في أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل بأبوظبي عن تدشين عدد من المركبات الكهربائية من نوع تسلا للعمل ضمن أسطول مركبات الأجرة وذلك بالتعاون مع شركة تاكسي العربية للمواصلات.

تهدف الخطوة إلى دعم أسطول مركبات الأجرة الصديقة للبيئة ضمن جهود مركز النقل المتكامل الرامية إلى إرساء بيئة نقل متكاملة، نظيفة ومستدامة، تواكب التطورات الحاصلة في قطاع النقل وتدعم أهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وقال سعادة عبد الله المرزوقي مدير عام مركز النقل المتكامل إن تشغيل مركبات تسلا ضمن أسطول مركبات الأجرة في أبوظبي يأتي ضمن خطة المركز الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز دور قطاع النقل في دعم أهداف التنمية المستدامة بالإمارة ومواصلة الجهود لرفع كفاءة قطاع النقل والتحول نحو النقل المستدام بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تصبح إمارة أبوظبي ذكية وصديقة للبيئة ومستدامة في خدماتها ونمط التنقل فيها.

وأشار المرزوقي إلى أن تشغيل تلك المركبات سيدعم رؤية الإمارة الطموحة ومبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" حيث سيسهم في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية ويعزز من سعادة المتعاملين ويجعل من إمارة أبوظبي نموذجا متميزا على صعيد إرساء منظومة نقل مستدامة وصديقة للبيئة ترتقي بجودة الحياة في الإمارة.

بدوره أكد الشيخ سلطان ماجد حمد القاسمي المدير التنفيذي لشركة العربية للمواصلات، أن تدشين مركبات تسلا الكهربائية للعمل ضمن أسطول الشركة يأتي في إطار التوجه العام في إمارة أبوظبي لتطبيق حلول التنقل المستدام، وسيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وخفض معدلات استهلاك الوقود، وكذلك تكاليف الصيانة الدورية للمركبات.

ولفت إلى أن هذه الخطوة ستنال إعجاب الجمهور من مستخدمي مركبات الأجرة في إمارة أبوظبي حيث تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم وتعزز رضاهم وتحقق مؤشرات مرتفعة في سعادة مستخدمي تلك المركبات.