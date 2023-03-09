نماء تتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتعزيز الشمولية والمساواة في قطاع العمل
نماء تتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتعزيز الشمولية والمساواة في قطاع العمل
9 مارس 2023 12:05
لمياء الهرمودي (الشارقة)
تماشياً مع رؤيتها الرامية إلى تمكين المرأة في شتى ميادين ومجالات العمل عبر مختلف القطاعات وتعزيز دورها القيادي في القطاع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، أعلنت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة وتزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع كلاً من شركة بيبسيكو وبي دبليوي سي و إيفكو، وتأتي هذه الخطوة لتعكس أهمية مبادرة "ارتقاء" والذي أطلقتها المؤسسة بهدف النهوض ببيئة العمل للمرأة وجعلها أكثر شمولاً وانتاجية.
وأكدت المؤسسة على أن دليل ارتقاء مبني على ثلاثة أولويات استراتيجية لدفع مؤشر التغيير الايجابي نحو بيئة عمل متساوية: التعزيز من قدرة الشركات على تحقيق نتائج ملموسة للمساواة بين الجنسين، وزيادة الوعي وتوسيع المدارك المعرفية حول فوائد التنوع والشمول عبر أرجاء العمل؛ وتعظيم أطر التعاون مع أصحاب المصلحة لتعزيز زيادة مشاركة المرأة في مختلف الفطاعات والمجالات بما في ذلك الأعمال التجارية والاقتصادية والمجتمعية.
وبموجب اتفاقية التعاون، سوف تعمل بيبسبكو وبي دبليو سي، بصفتهم سفراء "ارتقاء"، جنباً إلى جنب مع مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، لتعزيز الوعي العام حول أحدق الاتجاهات والآفاق فيما يتعلق بسد الفجوة بين الجنسين في مجالات التوظيف، كذلك خلق فرص التواصل لقادة الأعمال من أجل تبادل الخبرات العملية لإدماج المرأة في القطاع الخاص.