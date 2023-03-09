الجمعة 10 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عطل في "إنستجرام" يؤثر على عشرات الآلاف حول العالم

عطل في "إنستجرام" يؤثر على عشرات الآلاف حول العالم
9 مارس 2023 11:00

أبلغ الآلاف من المستخدمين عن خلل في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام"، التابع لشركة "ميتا بلاتفورمز"، بما في ذلك مشكلات في نشر التحديثات، وأوقات تحميل طويلة، وفقاً لما ذكره موقع "Downdetector".

قال متتبع مواقع التواصل، إنه تلقى أكثر من 40 ألف تقرير يغطي العديد من المشكلات اعتباراً من مساء الأربعاء، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أخبار ذات صلة
تيك توك يتيح لمستخدميه إنتاج مقاطع مصورة تصل إلى 20 دقيقة
أكثر مواقع التواصل الاجتماعي «تجسساً» عليك

وكانت علامة "#Instagramdown" بين الأسرع انتشاراً، وسط شكاوى آلاف الأشخاص حول العالم.

ولم ترد "ميتا" على طلبات التعليق من "بلومبرغ" بعد ساعات العمل العادية.

المصدر: وكالات
التواصل الاجتماعي
إنستجرام
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
الرياضي
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
اليوم 15:07
ملك بريطانيا يمنح شقيقه إدوارد لقباً جديداً
عربي ودولي
ملك بريطانيا يمنح شقيقه إدوارد لقباً جديداً
اليوم 15:05
ميسي «أسير» في «قفص باريس»!
الرياضي
ميسي «أسير» في «قفص باريس»!
اليوم 15:04
«فيفا جايت».. عرض متواصل
الرياضي
«فيفا جايت».. عرض متواصل
اليوم 15:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©