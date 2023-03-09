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سلطان النيادي في فيديو من الفضاء: أشارككم هذه اللحظات

سلطان النيادي في فيديو من الفضاء: أشارككم هذه اللحظات
9 مارس 2023 10:14

شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مشاهد من الأرض لأول مرة من  وحدة " كابولا" على متن محطة الفضاء الدولية.

وقال سلطان النيادي عبر حسابه في تويتر: "أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة "كوبولا" على متن محطة الفضاء الدولية.. كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل.. وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها..".

 

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المصدر: وكالات
محطة الفضاء الدولية
سلطان النيادي
الفضاء
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