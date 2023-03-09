سلطان النيادي في فيديو من الفضاء: أشارككم هذه اللحظات

شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مشاهد من الأرض لأول مرة من وحدة " كابولا" على متن محطة الفضاء الدولية.

وقال سلطان النيادي عبر حسابه في تويتر: "أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة "كوبولا" على متن محطة الفضاء الدولية.. كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل.. وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها..".