سلطان النيادي في فيديو من الفضاء: أشارككم هذه اللحظات

شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مشاهد من الأرض لأول مرة من وحدة " كابولا" على متن محطة الفضاء الدولية.
وقال سلطان النيادي عبر حسابه في تويتر: "أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة "كوبولا" على متن محطة الفضاء الدولية.. كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل.. وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها..".
أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة "كوبولا" على متن محطة الفضاء الدولية.. كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل.. وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها.. pic.twitter.com/p1j1SIoytC— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) March 9, 2023