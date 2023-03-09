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تدشين مركبات تسلا ضمن أسطول مركبات الأجرة في أبوظبي

تدشين مركبات تسلا ضمن أسطول مركبات الأجرة في أبوظبي
9 مارس 2023 08:29

أعلن مركز النقل المتكامل اليوم، تدشين مركبات تسلا ضمن أسطول مركبات الأجرة وبالتعاون مع شركة تاكسي العربيه للمواصلات في إمارة أبوظبي، بحضور ومشاركة عبدالله محمد المرزوقي، مدير عام المركز.

 وتندرج الخطوة ضمن خطة المركز الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز دور قطاع النقل والذي يدعم بدوره تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارة. وفق تغريدة في "تويتر" عبر الحساب الرسمي لـ مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي.

وتتواصل جهود المركز لرفع كفاءة قطاع النقل بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، في أن تصبح إمارة أبوظبي ذكية وصديقة للبيئة ومستدامة في خدماتها ونمط التنقل فيها.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التاكسي
مركز النقل المتكامل
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